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Неймар: «Приехал в Париж, потому что хотел новый вызов, а не потому, что не чувствовал себя звездой в «Барселоне»

04.08.2017 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новичок «ПСЖ» нападающий Неймар на пресс-конференции по случаю перехода из «Барселоны» назвал причины ухода из клуба.

«Я очень рад, спасибо за новый вызов. Париж – прекрасный город. Не могу описать словами, что я чувствую сейчас. Я хотел чего-то большего. Мне нужен был вызов и сердце привело сюда.

Я приехал в Париж, потому что я хотел новый вызов, не потому, что я не чувствовал себя звездой в «Барселоне». Там было все прекрасно. Мое сердце подсказало мне, что настало время подписать контракт с «ПСЖ». Это одно из самых трудных решений, которые я когда-либо принимал.

«Барселона» – это большой клуб. У меня там осталось много друзей, но это футбол. Хочу поблагодарить своих бывших одноклубников, они хорошо меня там приняли», — сказал Неймар.

 
 
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Новичок «ПСЖ» нападающий Неймар на пресс-конференции по случаю перехода из «Барселоны» назвал причины ухода из клуба.

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