Денис Шунто: «Не считаю, что в Беларуси не покупают игроков, считаю, что мы просто не умеем готовить хороших»

Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу поделился мнением о трансферах в Беларуси.

— В чемпионате Беларуси нереально заработать на продажах игроков?

— Думаю, нет. В принципе это всегда было понятно. Из тех, кто платит, у нас только БАТЭ. Ну и сейчас еще Брест появился. БАТЭ вряд ли станет покупать у нас игрока. Остается Брест. Здесь смысл в подготовке хорошего футболиста.

Я не считаю, что в Беларуси не покупают игроков. Считаю, что мы просто не умеем готовить хороших. Никому свободные агенты не нужны. Везде нужны хорошие футболисты. А эти плачи: у нас не покупают игроков... Корзуна же купили. И Савицкого купили бы, если бы он был сговорчивее. Путило уезжал, Кутузов... Если футболист неординарный и яркий, он уедет, – сказал Шунто.