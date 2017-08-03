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Денис Шунто: «Не считаю, что в Беларуси не покупают игроков, считаю, что мы просто не умеем готовить хороших»
04.08.2017 15:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу поделился мнением о трансферах в Беларуси.
— В чемпионате Беларуси нереально заработать на продажах игроков?
— Думаю, нет. В принципе это всегда было понятно. Из тех, кто платит, у нас только БАТЭ. Ну и сейчас еще Брест появился. БАТЭ вряд ли станет покупать у нас игрока. Остается Брест. Здесь смысл в подготовке хорошего футболиста.
Я не считаю, что в Беларуси не покупают игроков. Считаю, что мы просто не умеем готовить хороших. Никому свободные агенты не нужны. Везде нужны хорошие футболисты. А эти плачи: у нас не покупают игроков... Корзуна же купили. И Савицкого купили бы, если бы он был сговорчивее. Путило уезжал, Кутузов... Если футболист неординарный и яркий, он уедет, – сказал Шунто.
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Денис Шунто: «Не считаю, что в Беларуси не покупают игроков, считаю, что мы просто не умеем готовить хороших»
Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу поделился мнением о трансферах в Беларуси.
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