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Александр Ермакович: «Украинские клубы сильны характером, будет нелегко. Но наша задача – выйти в групповой этап Лиги Европы»
04.08.2017 16:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился впечатлениями от жеребьевки раунда плей-офф
- Итак, конкурентом БАТЭ в борьбе за выход в группу Лиги Европы станет украинская «Александрия». Первые эмоции?
– Все украинские клубы сильны характером, бойцовскими качествами. Мы убеждаемся в этом каждый год, когда встречаемся на турецких сборах с представителями Украины. Они, невзирая на контрольный статус поединков, всегда бьются, демонстрируют огромную самоотдачу.
- Наверняка увидели, что в составе «Александрии» практически нет легионеров.
– Значит, на данный момент такова кадровая политика клуба. Да и мы знаем, что украинские парни умеют играть в футбол.
- Какие-то знакомые фамилии в ростере будущего соперника нашли?
– Только одну – Сергей Старенький когда-то выступал в Беларуси за «Торпедо»-БелАЗ и «Сморгонь».
- Надо полагать, особых проблем с разведданными не возникнет?
– Постараемся собрать максимальное количество информации. Проанализируем оба поединка с румынской «Астрой», матчи в рамках текущего розыгрыша украинской премьер-лиги, где «Александрия» провела три тура. В воскресенье она на выезде встретится с одесским «Черноморцем». Обязательно отправим туда кого-то из тренерского штаба.
- Какие вообще ожидания от предстоящего противостояния с «Александрией»?
– Понимаем, что будет нелегко. Но наша задача – выйти в групповой этап Лиги Европы. Сделаем все возможное для выполнения этой цели, – сказал Ермакович.
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Александр Ермакович: «Украинские клубы сильны характером, будет нелегко. Но наша задача – выйти в групповой этап Лиги Европы»
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился впечатлениями от жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы.
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