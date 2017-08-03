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Александр Ермакович: «Украинские клубы сильны характером, будет нелегко. Но наша задача – выйти в групповой этап Лиги Европы»

04.08.2017 16:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился впечатлениями от жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы.

- Итак, конкурентом БАТЭ в борьбе за выход в группу Лиги Европы станет украинская «Александрия». Первые эмоции?

– Все украинские клубы сильны характером, бойцовскими качествами. Мы убеждаемся в этом каждый год, когда встречаемся на турецких сборах с представителями Украины. Они, невзирая на контрольный статус поединков, всегда бьются, демонстрируют огромную самоотдачу.
Так что «Александрия», несомненно, крепкий оппонент. На предыдущей стадии Лиги Европы выбила румынскую «»Астру»: в гостях сыграла вничью 0:0, дома победила 1:0. Два матча без пропущенных мячей свидетельствуют о крепкой обороне. Да и 5-е место в чемпионате страны-2016/17 также говорит об уровне и силе команды.

- Наверняка увидели, что в составе «Александрии» практически нет легионеров.

– Значит, на данный момент такова кадровая политика клуба. Да и мы знаем, что украинские парни умеют играть в футбол.

- Какие-то знакомые фамилии в ростере будущего соперника нашли?

– Только одну – Сергей Старенький когда-то выступал в Беларуси за «Торпедо»-БелАЗ и «Сморгонь».

- Надо полагать, особых проблем с разведданными не возникнет?

– Постараемся собрать максимальное количество информации. Проанализируем оба поединка с румынской «Астрой», матчи в рамках текущего розыгрыша украинской премьер-лиги, где «Александрия» провела три тура. В воскресенье она на выезде встретится с одесским «Черноморцем». Обязательно отправим туда кого-то из тренерского штаба.

- Какие вообще ожидания от предстоящего противостояния с «Александрией»?

– Понимаем, что будет нелегко. Но наша задача – выйти в групповой этап Лиги Европы. Сделаем все возможное для выполнения этой цели, – сказал Ермакович.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился впечатлениями от жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы.

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