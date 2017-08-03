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БАТЭ - "Александрия": борисовчане должны попасть в группу ЛЕ

04.08.2017 16:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 авг — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ должен попасть в групповую стадию Лиги Европы, одолев в плей-офф квалификации украинскую "Александрию", заявил главный тренер "желто-синих" Александр Ермакович.

БАТЭ - "Александрия": борисовчане должны попасть в группу ЛЕ
© Sputnik / Марина Серебрякова
БАТЭ сыграет против "Александрии" в плей-офф Лиги Европы

В пятницу в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы — соперником борисовчан стала "Александрия" из Украины. Первый поединок состоится 17 августа на "Борисов-Арене", ответный — 24 августа.

"Понимаем, что будет нелегко. Но наша задача — выйти в групповой этап Лиги Европы. Сделаем все возможное для выполнения этой цели!" — сказал Ермакович в интервью клубной пресс-службе.

По словам специалиста, все украинские клубы отличаются сильным характером и бойцовскими качествами и "Александрия" не исключение. Наставник БАТЭ подчеркнул, что "Александрия" является крепким оппонентом.  

"На предыдущей стадии Лиги Европы выбила румынскую ""Астру": в гостях сыграла вничью 0:0, дома победила 1:0. Два матча без пропущенных мячей свидетельствуют о крепкой обороне. Да и 5-е место в чемпионате страны-2016/17 также говорит об уровне и силе команды", — пояснил Ермакович.

Главком добавил, что тренерский штаб "желто-синих" постарается максимально подготовиться к играм, раздобыв необходимые данные о сопернике. 

 
Теги: Минск
 
 
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Наставник БАТЭ отметил сильные качества украинского соперника, указав на его крепкую оборону.

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Александр Ермакович: «Украинские клубы сильны характером, будет нелегко. Но наша задача – выйти в групповой этап Лиги Европы»
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