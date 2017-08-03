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Владимир Шаран: «Доволен тем, что будем играть с командой из славянских народов»
04.08.2017 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал итоги жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, где придется играть против
«Результаты жеребьевки воспринял спокойно. Доволен тем, что будем играть с командой из славянских народов.
БАТЭ я хорошо знаю, команда постоянно принимает участие в
В целом, жребием я доволен. У нас хорошие шансы пройти в следующий этап Лиги Европы. Начиная с сегодняшнего дня будем тщательно изучать соперника», – сказал Шаран.
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Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал итоги жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, где придется играть против БАТЭ.
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