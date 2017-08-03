Владимир Шаран: «Доволен тем, что будем играть с командой из славянских народов»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал итоги жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, где придется играть против .

«Результаты жеребьевки воспринял спокойно. Доволен тем, что будем играть с командой из славянских народов.

БАТЭ я хорошо знаю, команда постоянно принимает участие в и Лиге Чемпионов. Поэтому не зря они занимают 66-е место в клубном рейтинге УЕФА.

В целом, жребием я доволен. У нас хорошие шансы пройти в следующий этап Лиги Европы. Начиная с сегодняшнего дня будем тщательно изучать соперника», – сказал Шаран.