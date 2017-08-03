Сергей Старенький: «Мне было неважно, кто нам достанется, играть можно со всеми командами»

Полузащитник «Александрии» Сергей Старенький прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф квалификации .

«Думаю, это нормальная для нас жеребьевка. Нам достался , а ведь могли попасть и команды посильнее. Если честно, до жеребьевки мне было совершенно неважно, кто именно нам достанется. Играть, на мой взгляд, можно со всеми командами.

Нас ждет выезд в Беларусь. Не хотелось ли съездить куда-то в Европу, к примеру – в Нидерланды? Можно пройти БАТЭ, а затем сразу несколько раз съездить в Европу. Если смотреть с той позиции, чтобы рассчитывать на выход в групповой этап, то БАТЭ – неплохой соперник, а значит, жребий получился нормальным.

Играть на победу надо со всеми, и с белорусами мы тоже будем играть только на победный для себя результат», – сказал Старенький.

Отметим, Сергей Старенький ранее выступал в Беларуси за «Торпедо»-БелАЗ и «Сморгонь».

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