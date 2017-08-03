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Сергей Старенький: «Мне было неважно, кто нам достанется, играть можно со всеми командами»

04.08.2017 17:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Александрии» Сергей Старенький прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Думаю, это нормальная для нас жеребьевка. Нам достался БАТЭ, а ведь могли попасть и команды посильнее. Если честно, до жеребьевки мне было совершенно неважно, кто именно нам достанется. Играть, на мой взгляд, можно со всеми командами.

Нас ждет выезд в Беларусь. Не хотелось ли съездить куда-то в Европу, к примеру – в Нидерланды? Можно пройти БАТЭ, а затем сразу несколько раз съездить в Европу. Если смотреть с той позиции, чтобы рассчитывать на выход в групповой этап, то БАТЭ – неплохой соперник, а значит, жребий получился нормальным.

Играть на победу надо со всеми, и с белорусами мы тоже будем играть только на победный для себя результат», – сказал Старенький.

Отметим, Сергей Старенький ранее выступал в Беларуси за «Торпедо»-БелАЗ и «Сморгонь».

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Полузащитник «Александрии» Сергей Старенький прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги Европы.

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