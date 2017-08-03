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«Челси» предложит 50 миллионов фунтов за ван Дейка
04.08.2017 17:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк стал трансферной целью «Челси».
Главный тренер лондонцев Антонио Конте еще в январе заявил руководству клуба о необходимости приобретения 26-летнего голландца, и теперь «Челси» готов составить конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за игрока.
Чемпион Англии предложит 50 миллионов фунтов за 26-летнего голландца, несмотря на
В «Челси» надеются, что смогут оформить сделку до старта сезона в премьер-лиге.
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Защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк стал трансферной целью «Челси».
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