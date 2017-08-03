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Украинский форвард Балашов перешел в «Ислочь»
04.08.2017 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Украинский нападающий Виталий Балашов перешел в
В минувшем сезоне форвард выступал в молдавском «Милсами». В десяти играх отличился четыре раза. Подробную статистику игрока смотрите
Отметим, перед сезоном-2016 о просмотре Балашова
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Украинский нападающий Виталий Балашов перешел в «Ислочь».
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