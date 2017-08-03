Украинский форвард Балашов перешел в «Ислочь»

Украинский нападающий Виталий Балашов перешел в .

В минувшем сезоне форвард выступал в молдавском «Милсами». В десяти играх отличился четыре раза. Подробную статистику игрока смотрите здесь .

Отметим, перед сезоном-2016 о просмотре Балашова объявило минское «Динамо», однако вскоре форвард перешел в «Вислу».