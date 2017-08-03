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Вавринка досрочно завершил сезон и не сыграет с Беларусью в Кубке Дэвиса

04.08.2017 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Четвертая ракетка мира, действующий чемпион US Open швейцарец Стэн Вавринка перенесет операцию на колене.

«С грустью сообщаю, что после консультаций с командой и врачами я принял сложное решение и перенесу операцию на колене. Это единственный вариант, который обеспечит мне возможность еще много лет играть на высочайшем уровне», – написал Вавринка.

Таким образом, спортсмен не сыграет против команды Беларуси в рамках Кубка Дэвиса. Противостояние пройдет в сентябре текущего года.

Вернуться в тур швейцарец планирует в следующем году.

 
 
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Четвертая ракетка мира, действующий чемпион US Open швейцарец Стэн Вавринка перенесет операцию на колене.

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