20-летний полузащитник из Руанды перешел в «Шахтер»

Как и сообщалось ранее, 20-летний полузащитник Патрик Сибомана перешел в , подписав контракт на 3 года.

Этот левоногий футболист способен сыграть на обоих флангах полузащиты, а также на позиции оттянутого нападающего.

Сибомана прибыл в «Шахтер» в пятницу вечером и в настоящее время проходит медобследование.

Сибомана всю карьеру провел на родине, где в составе АПР ФК (APR FC) трижды (13/14; 14/15; 15/16) стал чемпионом Руанды и дважды (13/14; 16/17) выиграл Кубок страны.

Выступал за юношеские, молодежную и олимпийскую сборные страны. В 16 лет дебютировал за национальную сборную Руанды. На сегодняшний день провел в ее составе 15 матчей (7 голов, 5 голевых передач).



