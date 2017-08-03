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20-летний полузащитник из Руанды перешел в «Шахтер»

04.08.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как и сообщалось ранее, 20-летний полузащитник Патрик Сибомана перешел в «Шахтер», подписав контракт на 3 года.

Этот левоногий футболист способен сыграть на обоих флангах полузащиты, а также на позиции оттянутого нападающего.

Сибомана прибыл в «Шахтер» в пятницу вечером и в настоящее время проходит медобследование.

Сибомана всю карьеру провел на родине, где в составе АПР ФК (APR FC) трижды (13/14; 14/15; 15/16) стал чемпионом Руанды и дважды (13/14; 16/17) выиграл Кубок страны.

Выступал за юношеские, молодежную и олимпийскую сборные страны. В 16 лет дебютировал за национальную сборную Руанды. На сегодняшний день провел в ее составе 15 матчей (7 голов, 5 голевых передач).


 
 
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Как и сообщалось ранее, 20-летний полузащитник Патрик Сибомана перешел в «Шахтер», подписав контракт на 3 года.

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