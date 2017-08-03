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Буффон, Рамос, Кроос и Роналду претендуют на призы лучшим игрокам Лиги чемпионов-2016/17
04.08.2017 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В список попали 12 футболистов. 24 августа в Монако будут названы лучший вратарь, защитник, полузащитник и нападающий турнира.
Вратарь: Джанлуиджи Буффон (
Защитник: Леонардо Бонуччи («Ювентус», ныне – «Милан»), Марсело (
Полузащитник: Каземиро («Реал»),
Нападающий: Пауло Дибала («Ювентус»), Лионель Месси (
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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего футболиста Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона.
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