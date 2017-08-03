Владимир Шаран: «С БАТЭ не должно быть проблем с тем, чтобы мы играли свой домашний матч в Александрии»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран считает, что против БАТЭ в Лиге Европы его команда домашний матч может сыграть в родном городе, а не в Одессе.

«БАТЭ – команда очень опытная, постоянно выступает в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Это команда, которая, по моей информации, очень хорошо сыграла домашний поединок против «Славии». То есть это опытный коллектив. Так что условным фаворитом считается БАТЭ.

Мы прекрасно понимаем наш уровень, надо реально смотреть на вещи. Шансы всегда есть. То, что БАТЭ – наш сосед – это нормальный вариант. То есть в психологическом плане ребята будут спокойны.

С одной стороны, не хотелось бы «Аякс» или «Фенербахче», ведь неизвестно, был бы этот поединок в Александрии... Много вопросов.

Такие гранды просили бы, чтобы переносили матч в ту же Одессу. А с БАТЭ, думаю, не должно быть никаких проблем в плане того, чтобы мы играли свой домашний поединок в Александрии», – сказал Шаран.

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