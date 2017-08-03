Екатерина Карстен: «Если наша молодежь не может выиграть у старухи, значит, плохо тренируется»

Белорусская гребчиха объяснила, почему до сих пор является лидером белорусской академической гребли.

– После Олимпиады вы сначала объявили о завершении карьеры, а потом передумали. Что заставляет вас соревноваться до сих пор?

– Думала, что все легко брошу, а когда закончила, долго не могла понять, чем теперь заниматься. В Беларуси, может, и нашла бы себе занятие, а в Германии действительно не знала, что делать. Я же две трети своей жизни занималась греблей и привыкла к ней. Решила начать снова тренироваться. С тренером контракт закончился, но он сказал, что будет мне помогать и писать планы. Потом приехала на Кубок Беларуси, выиграла там и отобралась на чемпионат Европы. Тренер даже мне предлагал попробовать в экипаже двойки или четверки, но мне этого уже не хотелось. На чемпионате Европы заняла второе место, а теперь готовлюсь выступить в чемпионате Беларуси.

– Как долго планируете еще выступать?

– На чемпионат мира в этом году я не поеду, так как на отборочной регате заняла 11-е место, а наша федерация в дорогостоящую поездку в Америку берет только тех, кто попал в восьмерку лучших. Но пока силы тренироваться и выступать у меня есть, результат более-менее показываю, поэтому планирую выступать и на следующий год, а там посмотрим.

– Молодежь не обижается, когда проигрывает вам?

– Напрямую мне об этом не говорят. Да и что им обижаться? Это спорт, и надо самим пробивать себе дорогу. Если уж у старухи не могут выиграть, значит, плохо тренируются, – сказала Карстен.