Чемпионат мира. Белоруска Жук не взяла стартовую высоту в прыжках с шестом и закончила соревнования

Сегодня в Лондоне, где стартовал чемпионат мира по легкой атлетике, проходит вечерняя квалификационная сессия.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Квалификация

Вечерняя сессия

Женщины

Прыжки с шестом

Белоруска Ирина Жук не справилась со стартовой высотой (4,20м) и закончила выступление в квалификации.

1500 м

Эфиопка Гензебе Дибаба вышла в полуфинал с лучшим результатом (4.02,67), южноафриканка Кастер Семеня стала второй (4.02,84), третьей была кенийка Фэйт Кипьегон (4.03,09).