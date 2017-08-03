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Чемпионат мира. Белоруска Жук не взяла стартовую высоту в прыжках с шестом и закончила соревнования
04.08.2017 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Лондоне, где стартовал чемпионат мира по легкой атлетике, проходит вечерняя квалификационная сессия.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Квалификация
Вечерняя сессия
Женщины
Прыжки с шестом
Белоруска Ирина Жук не справилась со стартовой высотой (4,20м) и закончила выступление в квалификации.
1500 м
Эфиопка Гензебе Дибаба вышла в полуфинал с лучшим результатом (4.02,67), южноафриканка Кастер Семеня стала второй (4.02,84), третьей была кенийка Фэйт Кипьегон (4.03,09).
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Сегодня в Лондоне, где стартовал чемпионат мира по легкой атлетике, проходит вечерняя квалификационная сессия.
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