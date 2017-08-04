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Китцбюэль (АТР). Василевский и Подлипник-Кастильо вышли в финал

04.08.2017 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Generali Open

Китцбюэль, Австрия

31 июля – 5 августа 2017

ATP World Tour 250

Призовой фонд – 540 310 евро

Открытые корты, грунт

Полуфинал

Андрей Василевский (Беларусь) / Ханс Подлипник-Кастильо (Чили) – Джулиан Ноул (Австрия) / Матве Мидделькооп (Нидерланды) – 7:5, 3:6, 10:7

 
 
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Generali Open Китцбюэль, Австрия 31 июля – 5 августа 2017 ATP World Tour 250 Призовой фонд – 540 310 евро Открытые корты, грунт Полуфинал Андрей Василевский (Беларусь) / Ханс...

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