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Болт вышел в полуфинал стометровки на чемпионате мира в Лондоне с результатом 10,07
04.08.2017 23:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне прошли квалификационные забеги на стометровке у мужчин. Ямаец Усэйн Болт, завершающий карьеру, прошел в полуфинал с результатом 10,07.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Квалификация
Вечерняя сессия
Мужчины
100 м
1 забег
1. Кристиан Коулмен (США) – 10,01
2 забег
1. Абдул Хаким Сани Браун (Япония) – 10,05
3 забег
1. Джулиан Форте (Ямайка) – 9,99
4 забег
1. Cy Бинтянь (Китай) – 10,03
5 забег
1. Джастин Гэтлин (США) – 10,05
6 забег
1. Усэйн Болт (Ямайка) – 10,07
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Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне прошли квалификационные забеги на стометровке у мужчин.
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