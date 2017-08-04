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Мо Фара выиграл золото в беге на 10 000 метров и стал шестикратным чемпионом мира
05.08.2017 00:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Британец Мо Фара, 4-кратный олимпийский чемпион, завоевал золото чемпионата мира в Лондоне на дистанции 10 000 метров.
Фара, таким образом, стал шестикратным чемпионом мира. Он проиграл только раз – на «десятке» на ЧМ-2011.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Мужчины
10 000 м
1. Мохаммед Фара (Великобритания) – 26.49,51
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Британец Мо Фара, 4-кратный олимпийский чемпион, завоевал золото чемпионата мира в Лондоне на дистанции 10 000 метров.
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