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Мо Фара выиграл золото в беге на 10 000 метров и стал шестикратным чемпионом мира

05.08.2017 00:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Британец Мо Фара, 4-кратный олимпийский чемпион, завоевал золото чемпионата мира в Лондоне на дистанции 10 000 метров.

Фара, таким образом, стал шестикратным чемпионом мира. Он проиграл только раз – на «десятке» на ЧМ-2011.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Мужчины

10 000 м

1. Мохаммед Фара (Великобритания) – 26.49,51
2. Джошуа Кипруи Чептегеи (Уганда) – 26.49,94
3. Пол Кипнегетич Тануи (Кения) – 26.50,60
4. Бедан Кароки Мучири (Кения) – 26.52,12
5. Джемал Уимер (Эфиопия) – 26.56,11
6. Джоффри Кипсанг Камворор (Кения) – 26.57,77

 
 
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Британец Мо Фара, 4-кратный олимпийский чемпион, завоевал золото чемпионата мира в Лондоне на дистанции 10 000 метров.

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