Мо Фара выиграл золото в беге на 10 000 метров и стал шестикратным чемпионом мира

Британец Мо Фара, 4-кратный олимпийский чемпион, завоевал золото чемпионата мира в Лондоне на дистанции 10 000 метров.

Фара, таким образом, стал шестикратным чемпионом мира. Он проиграл только раз – на «десятке» на ЧМ-2011.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Мужчины

10 000 м

1. Мохаммед Фара (Великобритания) – 26.49,51

2. Джошуа Кипруи Чептегеи (Уганда) – 26.49,94

3. Пол Кипнегетич Тануи (Кения) – 26.50,60

4. Бедан Кароки Мучири (Кения) – 26.52,12

5. Джемал Уимер (Эфиопия) – 26.56,11

6. Джоффри Кипсанг Камворор (Кения) – 26.57,77