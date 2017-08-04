Неймар-старший о неполучении бонуса в 26 млн евро: «После этого «Барселона» потеряла мою поддержку»

Неймар да Силва, отец форварда «ПСЖ» Неймара, перешедшего из «Барселоны» за 222 миллиона евро, подтвердил информацию о том, что он не получил от каталонцев бонус в размере 26 миллионов евро за продление сыном контракта с клубом.

«Мне не заплатили, и я ничего не смог с этим поделать, не заниматься же мне шантажом. После этого потеряла мою поддержку. Они хотели, чтобы я уговорил его остаться, но после такого отношения ко мне со стороны руководства…

Пункт о бонусе был частью контракта, именно благодаря ему была увеличена сумма отступных — этот момент мы проговаривали. Но если люди не уважают договоренности, тогда то, что написано, мне не указ», — сказал -старший.

Неймар заявил, что его отец был против перехода в «ПСЖ»