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Неймар-старший о неполучении бонуса в 26 млн евро: «После этого «Барселона» потеряла мою поддержку»

05.08.2017 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Неймар да Силва, отец форварда «ПСЖ» Неймара, перешедшего из «Барселоны» за 222 миллиона евро, подтвердил информацию о том, что он не получил от каталонцев бонус в размере 26 миллионов евро за продление сыном контракта с клубом.

«Мне не заплатили, и я ничего не смог с этим поделать, не заниматься же мне шантажом. После этого «Барселона» потеряла мою поддержку. Они хотели, чтобы я уговорил его остаться, но после такого отношения ко мне со стороны руководства…

Пункт о бонусе был частью контракта, именно благодаря ему была увеличена сумма отступных — этот момент мы проговаривали. Но если люди не уважают договоренности, тогда то, что написано, мне не указ», — сказал Неймар-старший.

Неймар заявил, что его отец был против перехода в «ПСЖ»

 
 
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Неймар да Силва, отец форварда «ПСЖ» Неймара, перешедшего из «Барселоны» за 222 миллиона евро, подтвердил информацию о том, что он не получил от каталонцев бонус в...

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