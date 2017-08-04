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Неймар-старший о неполучении бонуса в 26 млн евро: «После этого «Барселона» потеряла мою поддержку»
05.08.2017 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Неймар да Силва, отец форварда «ПСЖ» Неймара, перешедшего из «Барселоны» за 222 миллиона евро, подтвердил
«Мне не заплатили, и я ничего не смог с этим поделать, не заниматься же мне шантажом. После этого
Пункт о бонусе был частью контракта, именно благодаря ему была увеличена сумма отступных — этот момент мы проговаривали. Но если люди не уважают договоренности, тогда то, что написано, мне не указ», — сказал
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Неймар да Силва, отец форварда «ПСЖ» Неймара, перешедшего из «Барселоны» за 222 миллиона евро, подтвердил информацию о том, что он не получил от каталонцев бонус в...
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