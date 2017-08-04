As: в «Реале» уверены в желании Мбаппе перейти в мадридский клуб

не сомневается в том, что оцененный в 200 миллионов евро форвард Килиан Мбаппе до закрытия летнего трансферного окна не передумает переходить в мадридский клуб.

Сообщается, что «Реал» договорился с 18-летним французом и его отцом еще в июне. Позже Мбаппе, на которого также претендуют «Барселона» и «Манчестер Сити», подтвердил желание стать игроком мадридского клуба.

Нападающий, посещавший базу «Реала» в Вальдебебасе еще в 14-летнем возрасте, восхищается главным тренером команды Зинедином Зиданом.

Кроме того, Мбаппе радует то, что за «Реал» выступают еще три его соотечественника – Карим Бензема, Рафаэль Варан и Тео Эрнандес.

«Реал» попытается подписать Дембеле в случае срыва трансфера Мбаппе