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В интернете появилось фото чека за трансфер Неймара в «ПСЖ»

05.08.2017 07:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В интернете появилось изображение расчетного чека за трансфер форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Переход 25-летнего бразильца в парижский клуб стал самым дорогим в истории футбола.

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В интернете появилось изображение расчетного чека за трансфер форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

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