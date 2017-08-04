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В интернете появилось фото чека за трансфер Неймара в «ПСЖ»
05.08.2017 07:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В интернете появилось изображение расчетного чека за трансфер форварда Неймара из «Барселоны» в
Переход 25-летнего бразильца в парижский клуб стал самым дорогим в истории футбола.
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В интернете появилось изображение расчетного чека за трансфер форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
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