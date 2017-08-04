|
Нассер Аль-Хелайфи: «До прихода Неймара «ПСЖ» стоил 1 миллиард евро, теперь – 1,5»
05.08.2017 06:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент
«До прихода Неймара «ПСЖ» стоил 1 миллиард евро, теперь – 1,5. Сейчас он самый дорогой футболист в истории, но останется ли он таковым через два-три года?
Уверен, мы заработаем на этом трансфере больше, чем потратили», — сказал Аль-Хелайфи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поделился мнением о значимости для парижского клуба форварда Неймара, перешедшего из «Барселоны» за 222 миллиона евро.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии