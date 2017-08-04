ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нассер Аль-Хелайфи: «До прихода Неймара «ПСЖ» стоил 1 миллиард евро, теперь – 1,5»

05.08.2017 06:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поделился мнением о значимости для парижского клуба форварда Неймара, перешедшего из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

«До прихода Неймара «ПСЖ» стоил 1 миллиард евро, теперь – 1,5. Сейчас он самый дорогой футболист в истории, но останется ли он таковым через два-три года?

Уверен, мы заработаем на этом трансфере больше, чем потратили», — сказал Аль-Хелайфи.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поделился мнением о значимости для парижского клуба форварда Неймара, перешедшего из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Реал» попытается подписать Дембеле в случае срыва трансфера Мбаппе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика