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«Реал» попытается подписать Дембеле в случае срыва трансфера Мбаппе

05.08.2017 05:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Реал» заинтересовался форвардом дортмундской «Боруссии» Усманом Дембеле, на которого претендует «Барселона».

Сообщается, что мадридцы рассматривают 20-летнего француза в качестве альтернативы Килиану Мбаппе, за которого «Монако» требует 200 миллионов евро. Трансфер Дембеле оценивается вдвое меньше.

В переговорах с Дембеле «Реал» рассчитывает на своего бывшего игрока и спортивного директора Предрага Миятовича, у которого хорошие отношения с окружением нападающего.

 
 
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«Реал» заинтересовался форвардом дортмундской «Боруссии» Усманом Дембеле, на которого претендует «Барселона».

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