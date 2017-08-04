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«Реал» попытается подписать Дембеле в случае срыва трансфера Мбаппе
05.08.2017 05:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сообщается, что мадридцы рассматривают 20-летнего француза в качестве альтернативы
В переговорах с Дембеле «Реал» рассчитывает на своего бывшего игрока и спортивного директора Предрага Миятовича, у которого хорошие отношения с окружением нападающего.
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«Реал» заинтересовался форвардом дортмундской «Боруссии» Усманом Дембеле, на которого претендует «Барселона».
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