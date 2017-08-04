«Реал» попытается подписать Дембеле в случае срыва трансфера Мбаппе

заинтересовался форвардом дортмундской «Боруссии» , на которого претендует «Барселона».

Сообщается, что мадридцы рассматривают 20-летнего француза в качестве альтернативы , за которого «Монако» требует 200 миллионов евро. Трансфер Дембеле оценивается вдвое меньше.

В переговорах с Дембеле «Реал» рассчитывает на своего бывшего игрока и спортивного директора Предрага Миятовича, у которого хорошие отношения с окружением нападающего.