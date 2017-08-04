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Криштиану Роналду: «У меня не было проблем в Англии, поэтому я хочу вернуться туда»
05.08.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил, что из-за проблем с законом в Испании был бы не против вернуться в Англию, где он выступал за
«У меня никогда не было проблем в Англии, поэтому я хотел бы вернуться туда. Помню, что, когда приехал в Англию, там объяснили мне, как все работает.
Когда я прибыл в Манчестер будучи 18-летним парнем, мне рассказали, какие нужно использовать налоговые механизмы. В Испании же просто сказали платить побольше, чтобы не было проблем», — сказал Роналду.
Напомним, Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов суммы на 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.
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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил, что из-за проблем с законом в Испании был бы не против вернуться в Англию, где он выступал за «Манчестер...
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