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Беларусь воздержалась от голосования по вопросу восстановления членства России в IAAF
05.08.2017 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Опубликован список стран, проголосовавших за и против восстановления членства России в Международной ассоциации легкоатлетических федерации (
Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) воздержалась от голосования, не зарегистрировавшись для него.
Напомним, лондонский конгресс IAAF
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Опубликован список стран, проголосовавших за и против восстановления членства России в Международной ассоциации легкоатлетических федерации (IAAF).
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