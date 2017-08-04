Беларусь воздержалась от голосования по вопросу восстановления членства России в IAAF

Опубликован список стран, проголосовавших за и против восстановления членства России в Международной ассоциации легкоатлетических федерации ( ).

Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) воздержалась от голосования, не зарегистрировавшись для него.

Напомним, лондонский конгресс IAAF подавляющим большинством голосов постановил продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). 166 членов IAAF проголосовали против восстановления в правах ВФЛА, 21 — за.



