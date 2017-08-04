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Чемпионат Беларуси. 17-й тур. Брестское «Динамо» принимает «Крумкачы», «Днепр» – «Витебск» и другие матчи
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Чемпионат Беларуси
17-й тур
- Дата проведения
-
5 марта, 17.00, «Баксель-Арена»
- Голы:
-
1:0 –
60, пенальти Сеговия,
1:1 –
62, автогол Наваловский,
1:2 –
79 Джурич.
Нефтчи –
Вайло, Наваловский, Гурбанов, Дрекса, Алескеров, Джахангиров, Фолпрехт (Эррера, 81), Петров, Гаджиев (Мурадбейли, 70), Кастильо (Баргас, 78), Сеговия.
Зиря –
Байрамов, Гулиев, Крнета, Нагиев, Мамедов (Искендерли, 83), Мустафаев, Халилзаде, Джурич (Горозия, 86), Меса Кольи (Сангаре, 74), Гадзе, Игбекойи.
- Предупреждения:
-
Игбекойи
(49), Джахангиров
(90).
- Дата проведения
-
7 августа, 18.00, «Атлант»
Таблица высшей лиги
Статистика высшей лиги
Теги
: Брест
, Витебск
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Чемпионат Беларуси 17-й тур Таблица высшей лиги Статистика высшей лиги.
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