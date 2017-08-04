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Чемпионат Беларуси. 17-й тур. Брестское «Динамо» принимает «Крумкачы», «Днепр» – «Витебск» и другие матчи

05.08.2017 10:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Беларуси

17-й тур

 

Днепр – Витебск
Дата проведения
5 августа, 17.00, «Спартак»
Онлайн матча

 

Динамо Брест – Крумкачы
Дата проведения
5 августа, 18.00, «ОСК Брестский»
Онлайн матча

 

Городея – Славия
Дата проведения
5 августа, 19.00, «Городея»
Онлайн матча

 

Неман – Ислочь
Дата проведения
6 августа, 18.00, «ЦСК Неман»
Онлайн матча

 

Нефтчи – Зиря 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
5 марта, 17.00, «Баксель-Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 60, пенальти Сеговия, 1:1 – 62, автогол Наваловский, 1:2 – 79 Джурич.
НефтчиВайло, Наваловский, Гурбанов, Дрекса, Алескеров, Джахангиров, Фолпрехт (Эррера, 81), Петров, Гаджиев (Мурадбейли, 70), Кастильо (Баргас, 78), Сеговия.
ЗиряБайрамов, Гулиев, Крнета, Нагиев, Мамедов (Искендерли, 83), Мустафаев, Халилзаде, Джурич (Горозия, 86), Меса Кольи (Сангаре, 74), Гадзе, Игбекойи.
Предупреждения:
Игбекойи (49), Джахангиров (90).

 

Торпедо-БелАЗ – Слуцк
Дата проведения
6 августа, 19.00, «Торпедо»
Онлайн матча

 

Нафтан – Динамо Минск
Дата проведения
7 августа, 18.00, «Атлант»
Онлайн матча

 

Гомель – Шахтер
Дата проведения
7 августа, 18.30, «стадион Центральный»
Онлайн матча

Таблица высшей лиги

Статистика высшей лиги

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Чемпионат Беларуси 17-й тур Таблица высшей лиги Статистика высшей лиги.

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