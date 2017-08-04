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Первая лига. 16-й тур. «Смолевичи СТИ» в гостях у «Лиды», минское «Торпедо» принимает «Слоним-2017» и другие матчи

05.08.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первая лига

16-й тур

Локомотив Гомель – Луч
Дата проведения
5 августа, 17.00, «стадион ДЮСШ-8»
Онлайн матча

 

Химик Светлогорск – Гранит
Дата проведения
5 августа, 17.00, «Бумажник»
Онлайн матча

 

Барановичи – Неман-Агро
Дата проведения
5 августа, 18.00, «Локомотив»
Онлайн матча

 

Осиповичи – Белшина
Дата проведения
5 августа, 18.00, «Юность»
Онлайн матча

 

Торпедо Минск – Слоним-2017
Дата проведения
5 августа, 18.00, «Торпедо»
Онлайн матча

 

Волна – Орша
Дата проведения
5 августа, 18.00, «Волна»
Онлайн матча

 

Сморгонь – Энергетик-БГУ
Дата проведения
5 августа, 18.00, «Юность»
Онлайн матча

 

Лида – Смолевичи СТИ
Дата проведения
5 августа, 18.00, «Старт»
Онлайн матча

Таблица первой лиги

Статистика первой лиги

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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