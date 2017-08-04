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Первая лига. 16-й тур. «Смолевичи СТИ» в гостях у «Лиды», минское «Торпедо» принимает «Слоним-2017» и другие матчи
05.08.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первая лига
16-й тур
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Первая лига. 16-й тур. «Смолевичи СТИ» в гостях у «Лиды», минское «Торпедо» принимает «Слоним-2017» и другие матчи
Первая лига 16-й тур Таблица первой лиги Статистика первой лиги.
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