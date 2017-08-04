ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЧМ-2019. Пре-квалификация. Беларусь в гостях у Болгарии

05.08.2017 10:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Чемпионат мира 2019

Квалификация

Предварительный раунд

Группа D

Болгария – Беларусь

5 августа, 18:00

Положение команд: Болгария 1-0, Португалия 0-1, Беларусь 0-0.

В первый раунд квалификации ЧМ-2019 пройдут две команды из трех.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат мира 2019 Квалификация Предварительный раунд Группа D Болгария – Беларусь 5 августа, 18:00 Положение команд: Болгария 1-0, Португалия 0-1, Беларусь 0-0.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Беларуси. 17-й тур. Брестское «Динамо» принимает «Крумкачы», «Днепр» – «Витебск» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика