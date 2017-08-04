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ЧМ-2019. Пре-квалификация. Беларусь в гостях у Болгарии
05.08.2017 10:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат мира 2019
Квалификация
Предварительный раунд
Группа D
Болгария – Беларусь
5 августа, 18:00
Положение команд: Болгария 1-0, Португалия 0-1, Беларусь 0-0.
В первый раунд квалификации ЧМ-2019 пройдут две команды из трех.
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Чемпионат мира 2019 Квалификация Предварительный раунд Группа D Болгария – Беларусь 5 августа, 18:00 Положение команд: Болгария 1-0, Португалия 0-1, Беларусь 0-0.
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