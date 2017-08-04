Полузащитник сборной Молдовы Иванов перешел в «Крумкачы»

27-летний молдавский полузащитник Владислав Иванов (1990 г.р.) перешел в .

Ранее Иванов выступал в молдавском «Динамо-Авто», за которое в сезоне 2016/17 сыграл 8 матчей и забил 2 гола.

Также Владислав Иванов провел 6 матчей за национальную сборную Молдовы, последний из которых был сыгран в марте 2017 года.

Отметим, в 2015 году Иванов дважды безуспешно проходил просмотр в «Шахтере».