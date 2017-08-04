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Полузащитник сборной Молдовы Иванов перешел в «Крумкачы»
05.08.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
27-летний молдавский полузащитник Владислав Иванов (1990 г.р.) перешел в
Ранее Иванов выступал в молдавском «Динамо-Авто», за которое в сезоне 2016/17 сыграл 8 матчей и забил 2 гола.
Также Владислав Иванов провел 6 матчей за национальную сборную Молдовы, последний из которых был сыгран в марте 2017 года.
Отметим, в 2015 году Иванов
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27-летний молдавский полузащитник Владислав Иванов (1990 г.р.) перешел в «Крумкачы».
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