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Полузащитник сборной Молдовы Иванов перешел в «Крумкачы»

05.08.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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27-летний молдавский полузащитник Владислав Иванов (1990 г.р.) перешел в «Крумкачы».

Ранее Иванов выступал в молдавском «Динамо-Авто», за которое в сезоне 2016/17 сыграл 8 матчей и забил 2 гола.

Также Владислав Иванов провел 6 матчей за национальную сборную Молдовы, последний из которых был сыгран в марте 2017 года.

Отметим, в 2015 году Иванов дважды безуспешно проходил просмотр в «Шахтере».

 
 
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27-летний молдавский полузащитник Владислав Иванов (1990 г.р.) перешел в «Крумкачы».

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