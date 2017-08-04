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Сергей Штанюк: «Жеребьевка для БАТЭ? Я не стал бы опережать события и говорить о везении. «Александрия» – оппонент непростой»
05.08.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-футболист сборной Беларуси Сергей Штанюк прокомментировал жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов.
– Сравнивать Виктора Гончаренко с
- За какими противостояниями, помимо «Янг Бойз» –
– «Наполи» – «Ницца», «Хоффенхайм» – «Ливерпуль». На стадии плей-офф это, пожалуй, самые сильные противостояния. Но, в принципе, будет интересно посмотреть и на других. На ту же «Астану», где играют наши ребята. На «Славию», выбившую из турнира
- А чего ждете, собственно, от БАТЭ, который в плей-офф
– Я не стал бы опережать события и говорить о везении. «Александрия» – оппонент непростой. Элемент удачи должен быть, конечно, тоже. И тем не менее думаю, что БАТЭ должен украинский клуб проходить. Во всяком случае, если борисовчане сыграют как в ответном матче со «Славией», – сказал Штанюк.
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Сергей Штанюк: «Жеребьевка для БАТЭ? Я не стал бы опережать события и говорить о везении. «Александрия» – оппонент непростой»
Экс-футболист сборной Беларуси Сергей Штанюк прокомментировал жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов.
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