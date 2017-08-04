Сергей Штанюк: «Жеребьевка для БАТЭ? Я не стал бы опережать события и говорить о везении. «Александрия» – оппонент непростой»

Экс-футболист сборной Беларуси Сергей Штанюк прокомментировал жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов.

– Сравнивать Виктора Гончаренко с болельщики в зависимости от исходов матчей с «Янг Бойз», так или иначе, будут. Однако параллели эти достаточно условны. Все же каждое противостояние – это своя отдельная история.

- За какими противостояниями, помимо «Янг Бойз» – , будете наблюдать с наибольшим интересом?

– «Наполи» – «Ницца», «Хоффенхайм» – «Ливерпуль». На стадии плей-офф это, пожалуй, самые сильные противостояния. Но, в принципе, будет интересно посмотреть и на других. На ту же «Астану», где играют наши ребята. На «Славию», выбившую из турнира ...

- А чего ждете, собственно, от БАТЭ, который в плей-офф сыграет с украинской «Александрией»? Многие считают, что с соперником Борисову повезло.

– Я не стал бы опережать события и говорить о везении. «Александрия» – оппонент непростой. Элемент удачи должен быть, конечно, тоже. И тем не менее думаю, что БАТЭ должен украинский клуб проходить. Во всяком случае, если борисовчане сыграют как в ответном матче со «Славией», – сказал Штанюк.