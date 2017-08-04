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Стадион «Локомотива» переименован в «РЖД Арену», малая арена получила название «Сапсан Арена»
05.08.2017 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент «Локомотива» Илья Геркус официально подтвердил переименование стадиона клуба в «РЖД Арену».
«Близится День железнодорожника, праздник, который традиционно отмечается на нашем стадионе в первые выходные августа. В эти дни мы чествуем работников железнодорожной отрасли, наших преданных болельщиков, и стараемся порадовать их хорошей игрой.
Сегодня исторический день для нашего клуба. Большая спортивная арена обрела новое название – «РЖД Арена». Малая спортивная арена получила название «Сапсан Арена».
Мы хотим подчеркнуть особую и неразрывную связь между ОАО «РЖД» и футбольным клубом «Локомотив». В год 95-летия клуба вспоминаем о том, что у истоков команды стояли железнодорожники. Отмечаем их вклад в славные победы «Локомотива». Наконец, благодарим за стадион – и этим достоянием мы обязаны железнодорожникам», – сказал Геркус.
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Президент «Локомотива» Илья Геркус официально подтвердил переименование стадиона клуба в «РЖД Арену».
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