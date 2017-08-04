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Чемпионат мира. Ничипор не смог выйти в финал в толкании ядра

05.08.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на чемпионате мира в Лондоне проходит утренняя квалификационная сессия.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Квалификация

Утренняя сессия

Мужчины

Ядро

Белорус Алексей Ничипор в лучшей попытке показал результат 19,54 и не смог выйти в финал. Лучшим был новозеландец Томас Уолш (22,14).

 
 
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Сегодня на чемпионате мира в Лондоне проходит утренняя квалификационная сессия.

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