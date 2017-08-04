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Чемпионат мира. Ничипор не смог выйти в финал в толкании ядра
05.08.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на чемпионате мира в Лондоне проходит утренняя квалификационная сессия.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Квалификация
Утренняя сессия
Мужчины
Ядро
Белорус Алексей Ничипор в лучшей попытке показал результат 19,54 и не смог выйти в финал. Лучшим был новозеландец Томас Уолш (22,14).
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Сегодня на чемпионате мира в Лондоне проходит утренняя квалификационная сессия.
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