Организация трансляции матча высшей лиги частной компанией восемью HD-камерами обходится всего в 800 долларов

Руководитель компании «Specmedia» Дмитрий Сергеев рассказал об организации трансляций матчей высшей лиги.

– Если мы говорим о качественной трансляции футбольного матча, то стоимость услуг колеблется от 800 до 1600 рублей [400 – 800 долларов] – в зависимости от количества используемой техники. В съемках одновременно могут участвовать до восьми Full-HD камер. Естественно, возможно добавление в трансляции рекламы, титров, графики, налажена система видеоповторов. Транспортные же расходы не сильно утяжеляют стоимость. Короче, клиент волен выбирать по своему вкусу и разумению.

Скажем, в этом вопросе более консервативен. Борисову важна качественная картинка, а вот любят с ней экспериментировать, накладывать какие-то эффекты. Мы идем навстречу всем пожеланиям, возможности позволяют. Производимый нами продукт ничем не уступает обычной телевизионной трансляции, а где-то даже и превосходит ее. Правда оговорюсь, что качество сигнала сильно зависит от принимающего оборудования. То, которое клубы используют сейчас, не самое новое, поэтому качество немного страдает. Мы готовы делать более современный продукт.

Нужно ли говорить, что стоимость организации «классических» телетрансляций значительно выше? При этом транспортные расходы – далеко не последняя статья сметы. Если география неблизкая, то можно говорить о разнице в цене на порядок. Так стоит ли платить больше? Или вопрос только в том, кто должен продвигать футбол в массы? Очевидно, если клубы сами того хотят, то у них получается. А если учесть, что в некоторых крупных городах трансляцией встреч занимаются региональные телекомпании, то архаичный однокамерный интернет-показ постепенно остается в прошлом. Важно лишь ориентироваться на бегущих, а не на отстающих, – сказал Сергеев.

Компания Specmedia занимается организацией трансляций матчей брестского , «Крумкачоў» и БАТЭ. При этом картинка транслируется на телеканале «Мiнск TV».

Ранее представители оценивали организацию одного выезда своей ПТС в 10-15 тысяч долларов.