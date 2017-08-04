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Организация трансляции матча высшей лиги частной компанией восемью HD-камерами обходится всего в 800 долларов
05.08.2017 13:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель компании «Specmedia» Дмитрий Сергеев рассказал об организации трансляций матчей высшей лиги.
– Если мы говорим о качественной трансляции футбольного матча, то стоимость услуг колеблется от 800 до 1600 рублей [400 – 800 долларов] – в зависимости от количества используемой техники. В съемках одновременно могут участвовать до восьми Full-HD камер. Естественно, возможно добавление в трансляции рекламы, титров, графики, налажена система видеоповторов. Транспортные же расходы не сильно утяжеляют стоимость. Короче, клиент волен выбирать по своему вкусу и разумению.
Скажем,
Нужно ли говорить, что стоимость организации «классических» телетрансляций значительно выше? При этом транспортные расходы – далеко не последняя статья сметы. Если география неблизкая, то можно говорить о разнице в цене на порядок. Так стоит ли платить больше? Или вопрос только в том, кто должен продвигать футбол в массы? Очевидно, если клубы сами того хотят, то у них получается. А если учесть, что в некоторых крупных городах трансляцией встреч занимаются региональные телекомпании, то архаичный однокамерный интернет-показ постепенно остается в прошлом. Важно лишь ориентироваться на бегущих, а не на отстающих, – сказал Сергеев.
Компания Specmedia занимается организацией трансляций матчей брестского
Ранее представители
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Организация трансляции матча высшей лиги частной компанией восемью HD-камерами обходится всего в 800 долларов
Руководитель компании «Specmedia» Дмитрий Сергеев рассказал об организации трансляций матчей высшей лиги.
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