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«Осиповичи» – «Белшина». Перед матчем ветераны осиповичского футбола сыграют со звездами белорусской эстрады под руководством Байдачного
05.08.2017 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня, 5 августа в 18.00, состоится матч первой лиги «Осиповичи» –
За два часа до старта также состоится товарищеский матч ветеранов осиповичского футбола с командой звезд белорусской эстрады «Aрт-Старс».
В составе гостей примут участие экс-маркетолог «Минска» Сергей Минский, агент Виталий Леденев, ветераны белорусского футбола Анатолий Алейников и Олег Чернявский. Руководить командой «Арт-Старс» будет Анатолий Байдачный.
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«Осиповичи» – «Белшина». Перед матчем ветераны осиповичского футбола сыграют со звездами белорусской эстрады под руководством Байдачного
Сегодня, 5 августа в 18.00, состоится матч первой лиги «Осиповичи» – «Белшина».
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