«Осиповичи» – «Белшина». Перед матчем ветераны осиповичского футбола сыграют со звездами белорусской эстрады под руководством Байдачного

Сегодня, 5 августа в 18.00, состоится матч первой лиги «Осиповичи» – .

За два часа до старта также состоится товарищеский матч ветеранов осиповичского футбола с командой звезд белорусской эстрады «Aрт-Старс».

В составе гостей примут участие экс-маркетолог «Минска» Сергей Минский, агент Виталий Леденев, ветераны белорусского футбола Анатолий Алейников и Олег Чернявский. Руководить командой «Арт-Старс» будет Анатолий Байдачный.



