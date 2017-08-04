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«Осиповичи» – «Белшина». Перед матчем ветераны осиповичского футбола сыграют со звездами белорусской эстрады под руководством Байдачного

05.08.2017 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня, 5 августа в 18.00, состоится матч первой лиги «Осиповичи» – «Белшина».

За два часа до старта также состоится товарищеский матч ветеранов осиповичского футбола с командой звезд белорусской эстрады «Aрт-Старс».

В составе гостей примут участие экс-маркетолог «Минска» Сергей Минский, агент Виталий Леденев, ветераны белорусского футбола Анатолий Алейников и Олег Чернявский. Руководить командой «Арт-Старс» будет Анатолий Байдачный.


 
Теги: Минск
 
 
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