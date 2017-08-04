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Corriere dello Sport: «Барселона» предложила «Ювентусу» за Дибалу 90 млн евро и Иньесту
05.08.2017 13:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барселона» хочет приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу, чтобы заменить ушедшего в «ПСЖ» форварда Неймара.
В составе сине-гранатовых 23-летнего Дибалу хочет видеть его партнер по сборной Аргентины Лионель Месси.
Каталонский клуб предложил туринцам два варианта возможного трансфера аргентинца: 120 миллионов евро или 90 миллионов плюс полузащитник Андрес Иньеста, утверждает Corriere dello Sport.
Тем не менее, позиция руководства «бьянконери» остается прежней – туринцы не намерены расставаться с одним из своих лидеров.
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«Барселона» хочет приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу, чтобы заменить ушедшего в «ПСЖ» форварда Неймара.
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