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Российский толкатель ядра Лесной: «Судья – урод полный, две попытки мне засудил»

05.08.2017 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский толкатель ядра Александр Лесной считает, что его засудили в квалификации чемпионата мира в Лондоне.

Отметим, что россиянин не смог пробиться в финал.

«Судья – урод полный, просто мне две попытки засудил. Первая попытка была хорошая, с ней я бы прошел квалификацию 100 процентов. Сделал ее, подошел к Вите Бутенко, который мне подсказывал. Потом поворачиваюсь – крестик. Сразу на табло не посмотрел, потому что был уверен – там за 20,50. Подхожу к судье, спрашиваю – за что? Он ничего не говорит. Я наорал на него.

Никакого заступа там не было. Витя сидит и тоже ничего не понимает. Вторую попытку я сделал нехотя, а третья снова хорошая была – и он опять мне крестик ставит. Тупо морально убил, засудил.

Протест уже поздно подавать. Сразу после попытки надо было, но я-то был уверен, что там все хорошо – и ушел, не посмотрел, сколько поставили. А надо было сразу перемеривать. В общем, слов сейчас нет, свинство полное», – рассказал Лесной.

Россия подала протест из-за результата Лесного на чемпионате мира в Лондоне

 
 
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Российский толкатель ядра Александр Лесной считает, что его засудили в квалификации чемпионата мира в Лондоне.

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