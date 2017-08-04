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Демидович перешел в «Минск»

05.08.2017 17:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Минск» в последний день трансферного окна подписал нападающего Вадима Демидовича.

Форвард провел первую часть текущего чемпионата в составе минского «Динамо», за которое провел семь игр.

Трудовое соглашение с форвардом рассчитано до конца чемпионата.

Вадим Демидович уже в воскресенье сможет дебютировать за «Минск» в домашнем матче против БАТЭ.

 
Теги: Минск
 
 
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«Минск» в последний день трансферного окна подписал нападающего Вадима Демидовича.

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