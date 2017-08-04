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Милевский забил первый гол за брестское «Динамо»
05.08.2017 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский отличился голом в матче чемпионата Беларуси против ФК «Крумкачы» (1:0, первый тайм).
Таким образом, этот мяч стал дебютным для нападающего в составе «Динамо».
Напомним, в первой своей игре в чемпионате Милевский отдал голевую передачу.
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Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский отличился голом в матче чемпионата Беларуси против ФК «Крумкачы» (1:0, первый тайм).
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