Владимир Журавель об игре с «Крумкачами»: «Счет мог быть и больше. Сделали то, что должны»

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал победу над «Крумкачами» (3:0) в матче 17 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com Илья Прокаев.

– Основная задача была настроить команду. Чтоб не было недооценки. Мы понимали, какие проблемы испытывают «Крумкачы». Игра показала, что настрой был, моментов было предостаточно. Счет мог быть и больше. Сделали то, что должны были сделать. Будем готовиться к следующему матчу.

– С учетом проблем соперника, вы могли предугадать как будет играть соперник? Каким составом?

– Мы полагали, что они будут играть 5-3-2. Они последние матчи играли с Богуновым и Филановичем. Два парня, которые остаются в центре поля. В принципе, они создают проблемы защитникам. Достаточно рискованно, но в матче с «Витебском» было оправданно. Мы это предвидели, но они вышли 5-4-1. Чуть посерьезней закрылись. Потом все равно перешли 5-3-2. Еще раз говорю, тут вопрос был не в игре соперника, а как сыграем мы, – сказал Журавель.