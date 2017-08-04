ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алексей Кучук: «Одна замена? Это реалии. Не успели заявить футболистов»

05.08.2017 20:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер ФК «Крумкачы» Алексей Кучук прокомментировал поражение от брестского «Динамо» (0:3) в матче 18 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com Илья Прокаев.

– Первое – спасибо ребятам. Второе – поздравляю команду соперников с победой. Мы готовимся к следующему матчу.

– Одна замена – это сегодняшние реалии?

– Реалии. Не успели в последний момент заявить футболистов.

– Пришлось даже Денису Шунто присутствовать на замене.

– Это формально. Не переодевался даже.

– Лисакович числился травмированным на сегодняшнюю игру, но вышел на поле.

– Вы же понимаете, что травма такое дело, что вроде болит, а через день уже может поменяться, – сказал Кучук.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер ФК «Крумкачы» Алексей Кучук прокомментировал поражение от брестского «Динамо» (0:3) в матче 18 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Милевский забил первый гол за брестское «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика