Алексей Кучук: «Одна замена? Это реалии. Не успели заявить футболистов»

Главный тренер ФК «Крумкачы» Алексей Кучук прокомментировал поражение от брестского «Динамо» (0:3) в матче 18 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com Илья Прокаев.

– Первое – спасибо ребятам. Второе – поздравляю команду соперников с победой. Мы готовимся к следующему матчу.

– Одна замена – это сегодняшние реалии?

– Реалии. Не успели в последний момент заявить футболистов.

– Пришлось даже Денису Шунто присутствовать на замене.

– Это формально. Не переодевался даже.

– Лисакович числился травмированным на сегодняшнюю игру, но вышел на поле.

– Вы же понимаете, что травма такое дело, что вроде болит, а через день уже может поменяться, – сказал Кучук.