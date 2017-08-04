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Алексей Кучук: «Одна замена? Это реалии. Не успели заявить футболистов»
05.08.2017 20:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер ФК «Крумкачы» Алексей Кучук прокомментировал поражение от брестского «Динамо» (0:3) в матче 18 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com Илья Прокаев.
– Первое – спасибо ребятам. Второе – поздравляю команду соперников с победой. Мы готовимся к следующему матчу.
– Одна замена – это сегодняшние реалии?
– Реалии. Не успели в последний момент заявить футболистов.
– Пришлось даже Денису Шунто присутствовать на замене.
– Это формально. Не переодевался даже.
– Лисакович числился травмированным на сегодняшнюю игру, но вышел на поле.
– Вы же понимаете, что травма такое дело, что вроде болит, а через день уже может поменяться, – сказал Кучук.
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Главный тренер ФК «Крумкачы» Алексей Кучук прокомментировал поражение от брестского «Динамо» (0:3) в матче 18 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент...
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