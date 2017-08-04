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Чемпионат мира. Коулмен показал лучшее время в полуфинале на 100-метровке, Болт – 2-й
05.08.2017 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на чемпионате мира в Лондоне прошли полуфинальные забеги на дистанции 100 м у мужчин. Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, который проводит свой последний турнир в карьере, вышел в финал со вторым временем.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Мужчины
100 м
Полуфинал
Старт-лист
1 забег
1. Акани Симбине (ЮАР) – 10,05
2 забег
1. Йохан Блэйк (Ямайка) – 10,04
3 забег
1. Кристиан Коулмен (США) – 9,97
ПРИМЕЧАНИЕ: в финал вышли по два лучших спортсмена из каждого забега. Француз Вико и китаец Су Бинтянь отобрались в решающую стадию по лучшему времени среди оставшихся бегунов.
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Сегодня на чемпионате мира в Лондоне прошли полуфинальные забеги на дистанции 100 м у мужчин.
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