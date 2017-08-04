Чемпионат мира. Коулмен показал лучшее время в полуфинале на 100-метровке, Болт – 2-й

Сегодня на чемпионате мира в Лондоне прошли полуфинальные забеги на дистанции 100 м у мужчин. Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, который проводит свой последний турнир в карьере, вышел в финал со вторым временем.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Мужчины

100 м

Полуфинал

Старт-лист

1 забег

1. Акани Симбине (ЮАР) – 10,05

2. Джастин Гэтлин (США) – 10,09

3. Бен-Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 10,12

4. Джулиан Форте (Ямайка) – 10,13

5. Джеймс Дасаолу (Великобритания) – 10,22

6. Аска Кэмбридж (Япония) – 10,25

7. Се Чжэнье (Китай) – 10,28

9. Кукен Ким (Южная Корея) – 10,40

2 забег

1. Йохан Блэйк (Ямайка) – 10,04

2. Рис Прескод (Великобритания) – 10,05

3. Су Бинтянь (Китай) – 10,10

4. Як Али Харви (Турция) – 10,16

5. Кристофер Белчер (США) – 10,20

6. Эммануэль Матади (Либерия) – 10,20

7. Абдул Хаким Сани Браун (Япония) – 10,28

8. Алекс Уилсон (Швейцария) – 10,30

3 забег

1. Кристиан Коулмен (США) – 9,97

2. Усэйн Болт (Ямайка) – 9,98

3. Джимми Вико (Франция) – 10,09

4. Чиджинду Уйя (Великобритания) – 10,12

5. Шухей Тада (Япония) – 10,26

6. Эмре Зафер Барнс (Турция) – 10,27

7. Эндрю Фишер (Бахрейн) – 10,36

8. Седжае Грин (Антигуа и Барбуда) – 10,64

ПРИМЕЧАНИЕ: в финал вышли по два лучших спортсмена из каждого забега. Француз Вико и китаец Су Бинтянь отобрались в решающую стадию по лучшему времени среди оставшихся бегунов.