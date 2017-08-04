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Чемпионат мира. Коулмен показал лучшее время в полуфинале на 100-метровке, Болт – 2-й

05.08.2017 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на чемпионате мира в Лондоне прошли полуфинальные забеги на дистанции 100 м у мужчин. Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, который проводит свой последний турнир в карьере, вышел в финал со вторым временем.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Мужчины

100 м

Полуфинал

Старт-лист

1 забег

1. Акани Симбине (ЮАР) – 10,05
2. Джастин Гэтлин (США) – 10,09
3. Бен-Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 10,12
4. Джулиан Форте (Ямайка) – 10,13
5. Джеймс Дасаолу (Великобритания) – 10,22
6. Аска Кэмбридж (Япония) – 10,25
7. Се Чжэнье (Китай) – 10,28
9. Кукен Ким (Южная Корея) – 10,40

2 забег

1. Йохан Блэйк (Ямайка) – 10,04
2. Рис Прескод (Великобритания) – 10,05
3. Су Бинтянь (Китай) – 10,10
4. Як Али Харви (Турция) – 10,16
5. Кристофер Белчер (США) – 10,20
6. Эммануэль Матади (Либерия) – 10,20
7. Абдул Хаким Сани Браун (Япония) – 10,28
8. Алекс Уилсон (Швейцария) – 10,30

3 забег

1. Кристиан Коулмен (США) – 9,97
2. Усэйн Болт (Ямайка) – 9,98
3. Джимми Вико (Франция) – 10,09
4. Чиджинду Уйя (Великобритания) – 10,12
5. Шухей Тада (Япония) – 10,26
6. Эмре Зафер Барнс (Турция) – 10,27
7. Эндрю Фишер (Бахрейн) – 10,36
8. Седжае Грин (Антигуа и Барбуда) – 10,64

ПРИМЕЧАНИЕ: в финал вышли по два лучших спортсмена из каждого забега. Француз Вико и китаец Су Бинтянь отобрались в решающую стадию по лучшему времени среди оставшихся бегунов.

 
 
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Сегодня на чемпионате мира в Лондоне прошли полуфинальные забеги на дистанции 100 м у мужчин.

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