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Чемпионат мира. Болт поборется за золото на 100-метровке в последнем личном забеге в карьере

05.08.2017 21:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на чемпионате мира в Лондоне состоится финал на дистанции 100 м у мужчин.

Этот забег станет последним личным стартом в карьере восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Мужчины

100 м

Начало – 23.45 по белорусскому времени. 

Старт-лист

1. Су Бинтянь (Китай)
2. Джимми Вико (Франция)
3. Усэйн Болт (Ямайка)
4. Кристиан Коулмен (США)
5. Акани Симбине (ЮАР)
6. Йохан Блэйк (Ямайка)
7. Джастин Гэтлин (США)
8. Рис Прескод (Великобритания)

 
 
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Сегодня на чемпионате мира в Лондоне состоится финал на дистанции 100 м у мужчин.

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