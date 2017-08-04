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Чемпионат мира. Болт поборется за золото на 100-метровке в последнем личном забеге в карьере
05.08.2017 21:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на чемпионате мира в Лондоне состоится финал на дистанции 100 м у мужчин.
Этот забег станет последним личным стартом в карьере восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Мужчины
100 м
Начало – 23.45 по белорусскому времени.
Старт-лист
1. Су Бинтянь (Китай)
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Сегодня на чемпионате мира в Лондоне состоится финал на дистанции 100 м у мужчин.
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