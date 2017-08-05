Артем Милевский: «В отличном настроении подходим к игре с БАТЭ. Соскучился по таким матчам, так что в пятницу будет интересно»

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал итог игры с «Крумкачами» (3:0), где ему удалось оформить дубль.

«Впечатления отличные. Я очень рад, что сумел отличиться. У меня уже было достаточно моментов. Рад, что забил, рад за команду. Все понимали, что нам необходимы три очка в погоне за соперниками. Сейчас набрали 24. Довольны, все идет хорошо. В отличном настроении подходим к игре с БАТЭ. Я к таким матчам привык, я по таким матчам соскучился, так что в пятницу будет интересно.

Самому хочется проверить наши силы с реально хорошим противником, тем более, будем играть в Борисове на отличном стадионе. Будет очень интересная игра, потом будет матч с «Шахтером». Очень интересно.

Пас Премудрова? Да, мы с ним пытаемся наладить этот момент. Все время наигрываем эти проникающие передачи. Он это умеет делать, но немного боится. Я ему говорю: «Не бойся. Ты играешь полузащитника и должен это сделать». Получились великолепные передачи и сам Кирилл отыграл прекрасный матч.

Бурно отпраздновал потому что был очень рад. Для меня это очень важно. Меня здесь очень любят болельщики, как и всю команду. Хочется, чтобы они приходили на стадион. Когда приходит такое количество народа хочется показывать достойный футбол. Огромное спасибо болельщикам. Браво, Брест! С победой!

Слышал, как после замены весь стадион кричал «Миля – Миля!» Поэтому очень расстраиваюсь, когда не забиваю. И очень радуюсь, когда забиваю.

По матчу: реализации не хватило и немного исполнительского мастерства. Часто спешили. Но и так 3:0 – прилично. Я доволен и поздравляю тренерский штаб, всех администраторов, всех переводчиков, массажистов. Они делают большое дело, они помогают команде, поэтому всех, а нас огромное количество, с победой!» – сказал Милевский.