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Усэйн Болт: «Проиграл из-за неудачного старта. Такое случается»

06.08.2017 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт прокомментировал свой результат на 100-метровке на чемпионате мира в Лондоне.

Ямайский бегун показал третье время, первым стал американец Джастин Гэтлин. Этот забег стал последним личным стартом в карьере Болта.

«Мой старт… он подвел меня. Обычно он получается у меня лучше. Но сегодня не удался. В этом причина моего поражения. Такое случается. Жаль, что я не смог сделать то, что хотел.

На стадионе была невероятная поддержка, за меня болели, подгоняли меня. Я это очень ценю», – сказал Болт в эфире BBC.

Усэйн Болт проиграл 100-метровку. Так не бывает!

 
 
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Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт прокомментировал свой результат на 100-метровке на чемпионате мира в Лондоне.

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