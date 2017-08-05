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Гэтлин поклонился Болту после того, как обыграл его на ЧМ-2017

06.08.2017 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Американский бегун Джастин Гэтлин поклонился восьмикратному олимпийскому чемпионат Усэйну Болту после финала на дистанции 100 м в рамках чемпионата мира в Лондоне.

Гэтлин одержал победу, прервав беспроигрышную серию ямайского бегуна на данной дистанции. Болт завоевал бронзовую медаль. Этот забег стал последним личным стартом в карьере ямайца.

После забега Болт поздравил Гэтлина с победой, американец в свою очередь встал на колено и поклонился 11-кратному чемпиону мира.

Гэтлин поклонился Болту после того, как обыграл его на ЧМ-2017

Усэйн Болт проиграл 100-метровку. Так не бывает!

Фото: REUTERS/Phil Noble

 
 
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Американский бегун Джастин Гэтлин поклонился восьмикратному олимпийскому чемпионат Усэйну Болту после финала на дистанции 100 м в рамках чемпионата мира в...

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