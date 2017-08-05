Майк Кинэн об Андрее Костицыне: «Мне импонирует то, как он думает на площадке, как читает игру»

Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн поделился мнением о подготовке команды и форварде Андрее Костицыне.

– Новичок «Куньлуня» Костицын отметился двумя передачами. Как оцените его действия?

– Он хороший игрок, который сейчас работает над повышением собственного уровня. С тех пор как он приехал в тренировочный лагерь – демонстрировал прогресс. Мне импонирует то, как он думает на площадке, как читает игру.

– Насколько вам тяжело строить команду практически с нуля?

– Это займет некоторое время, но мы определенно сделали шаг вперед во время тренировочного лагеря. Сложность еще и в том, что нужно выстроить компоненты системы игры. Выстроить какие-то сочетания.

Эти ребята еще не очень хорошо знакомы друг с другом, но такие матчи, как со СКА, помогут им в том, чтобы лучше понимать друг друга, – сказал Кинэн.