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Майк Кинэн об Андрее Костицыне: «Мне импонирует то, как он думает на площадке, как читает игру»
06.08.2017 09:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн поделился мнением о подготовке команды и форварде Андрее Костицыне.
– Новичок «Куньлуня» Костицын отметился двумя передачами. Как оцените его действия?
– Он хороший игрок, который сейчас работает над повышением собственного уровня. С тех пор как он приехал в тренировочный лагерь – демонстрировал прогресс. Мне импонирует то, как он думает на площадке, как читает игру.
– Насколько вам тяжело строить команду практически с нуля?
– Это займет некоторое время, но мы определенно сделали шаг вперед во время тренировочного лагеря. Сложность еще и в том, что нужно выстроить компоненты системы игры. Выстроить какие-то сочетания.
Эти ребята еще не очень хорошо знакомы друг с другом, но такие матчи, как со СКА, помогут им в том, чтобы лучше понимать друг друга, – сказал Кинэн.
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Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн поделился мнением о подготовке команды и форварде Андрее Костицыне.
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