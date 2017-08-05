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Арсен Венгер о «МЮ»: «Победитель Лиги Европы не должен играть в Лиге чемпионов»

06.08.2017 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался против участия победителя Лиги Европы в Лиге чемпионов.

Лондонцы в прошлом чемпионате Англии заняли 5-е место и смогли завоевать путевку лишь в Лигу Европы. «МЮ» финишировал в АПЛ 6-м, но как победитель ЛЕ получил возможность выступить в ЛЧ.

«Я всегда был против этого, потому что, за исключением «Манчестер Юнайтед», который выиграл Лигу Европы, стартовав в турнире с самого начала, в предыдущие годы в ЛЕ побеждал клуб, вылетевший из Лиги чемпионов. Нельзя начинать сезон с мыслями, что ты выйдешь в ЛЧ, победив в ЛЕ.

Я всегда был противником этого, потому что в определенный момент это может повлиять на ход чемпионата в премьер-лиге. Если в апреле у клуба больше шансов на победу в ЛЕ, то он может пожертвовать несколькими матчами в чемпионате.

Я всегда буду выставлять на поле оптимальный состав. Единственное, по возможности, иногда будем предоставлять игрокам отдых в Лиге Европы», — сказал Венгер.

 
 
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался против участия победителя Лиги Европы в Лиге чемпионов.

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