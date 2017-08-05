МИНСК, 6 авг — Sputnik. Ямайский спринтер Усэйн Болт заявил, что третье место на Чемпионате мира на стометровой дистанции это неудача, но это не повлияет на его планы завершить спортивную карьеру.

ЧМ в Лондоне выиграл американец Джастин Гэтлин, показав результат 9,92 секунды, вторым также стал бегун из США Кристиан Коулман (9,94). Результат восьмикратного олимпийского чемпиона — 9,95 секунды.

Болт на пресс-конференции после забега отметил, что этот результат ничего не меняет. "Я говорил, что уйду в любом случае — выиграю или проиграю", — цитирует Р-Спорт слова титулованного бегуна, отметившего, что после финиша он был расстроен.

Однако он добавил, что проиграл достойным соперникам.

30-летний легкоатлет также сказал, что сделал правильный выбор, не заявившись на 200-метровую дистанцию, так как не был уверен в своих силах.

Усэйн Болт — победитель восьми Олимпиад и 11 Чемпионатов мира, что является рекордом в истории мировых первенств. За свою скорость получил прозвище "Молниеносный".