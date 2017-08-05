ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Болт назвал неудачей "бронзу" ЧМ, который стал для него последним

06.08.2017 10:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Ямайский спринтер Усэйн Болт заявил, что третье место на Чемпионате мира на стометровой дистанции это неудача, но это не повлияет на его планы завершить спортивную карьеру.

ЧМ в Лондоне выиграл американец Джастин Гэтлин, показав результат 9,92 секунды, вторым также стал бегун из США Кристиан Коулман (9,94). Результат восьмикратного олимпийского чемпиона — 9,95 секунды.

Болт на пресс-конференции после забега отметил, что этот результат ничего не меняет. "Я говорил, что уйду в любом случае — выиграю или проиграю", — цитирует Р-Спорт слова титулованного бегуна, отметившего, что после финиша он был расстроен.

Однако он добавил, что проиграл достойным соперникам.

30-летний легкоатлет также сказал, что сделал правильный выбор, не заявившись на 200-метровую дистанцию, так как не был уверен в своих силах.

Усэйн Болт — победитель восьми Олимпиад и 11 Чемпионатов мира, что является рекордом в истории мировых первенств. За свою скорость получил прозвище "Молниеносный".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Титулованный спортсмен сказал, что покинет спорт в любом случае, даже если проиграет, и добавил, что уступил достойным соперникам.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Арсен Венгер о «МЮ»: «Победитель Лиги Европы не должен играть в Лиге чемпионов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика