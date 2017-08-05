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Сергей Яромко: «Свет в конце тоннеля виден. Все придет, придут и голы»

06.08.2017 10:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко прокомментировал результат матча против «Славии» (0:0).

«Игра разделилась на несколько частей. Первые 12-15 минут меня полностью устраивали: как команда прессинговала, вскрывала фланги, не хватало только концовки. Потом наступил какой-то тупик — честно говоря, тридцать минут мне было даже стыдно перед болельщиками за такую игру. Наверное, это были худшие полчаса в нынешнем сезоне. Пришлось перестраиваться и немножко на повышенных тонах объяснять команде, что мы не имеем права так играть дома.

Произошла кардинальная перестановка, плюс замена, плюс поддержка наших болельщиков — во втором тайме мы «Славию» переиграли. Единственное, чего не хватило, так это завершающего удара, но голевых моментов было создано предостаточно.

Я очень доволен как с «листа» вписались наши новички — свет в конце тоннеля виден: надо ребят восстанавливать, надо дозаявлять того иностранца, которого мы пригласили, быстрее восстанавливать Диму Лебедева. Уважаемые Болельщики, чуть-чуть обождите — все придет, придут и голы.

По самоотдаче в первые 15 минут первого тайма и во втором у меня к команде претензий нет», – сказал Яромко.

 
 
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Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко прокомментировал результат матча против «Славии» (0:0).

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