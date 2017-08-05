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Китайский инвестор хочет купить долю в «МЮ»

06.08.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Китайский миллиардер намерен стать одним из совладельцев «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что инвестор, имя которого не известно, контактировал с независимыми акционерами английского клуба по поводу возможной покупки доли в «МЮ».

Ранее появились слухи о том, что семейство американцев Глейзеров, владеющее около 80% акций «МЮ», готово продать большой пакет ценных бумаг клуба.

«МЮ» – самый дорогой клуб мира по версии Forbes

 
 
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Китайский миллиардер намерен стать одним из совладельцев «Манчестер Юнайтед».

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