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Китайский инвестор хочет купить долю в «МЮ»
06.08.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Китайский миллиардер намерен стать одним из совладельцев «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что инвестор, имя которого не известно, контактировал с независимыми акционерами английского клуба по поводу возможной покупки доли в «МЮ».
Ранее появились слухи о том, что семейство американцев Глейзеров, владеющее около 80% акций «МЮ», готово продать большой пакет ценных бумаг клуба.
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Китайский миллиардер намерен стать одним из совладельцев «Манчестер Юнайтед».
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