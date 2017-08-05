Китайский инвестор хочет купить долю в «МЮ»

Китайский миллиардер намерен стать одним из совладельцев «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что инвестор, имя которого не известно, контактировал с независимыми акционерами английского клуба по поводу возможной покупки доли в «МЮ».

Ранее появились слухи о том, что семейство американцев Глейзеров, владеющее около 80% акций «МЮ», готово продать большой пакет ценных бумаг клуба.

«МЮ» – самый дорогой клуб мира по версии Forbes