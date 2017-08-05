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El Mundo Deportivo: Коутиньо перейдет в «Барселону» за 100 млн евро во вторник
06.08.2017 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Барселону».
В каталонском клубе уверены, что мерсисайдцы продадут 25-летнего бразильца за 100 миллионов евро, а трансфер будет оформлен во вторник.
Ожидается, что «Барселона» подпишет с Коутиньо 5-летний контракт.
Ранее «Ливерпуль» отказался продать хавбека каталонцам за 70 млн плюс 10 млн в виде бонусов.
Накануне Коутиньо не поехал в Дублин на товарищеский матч с «Атлетиком» (3:1), сославшись на проблемы со спиной.
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Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Барселону».
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